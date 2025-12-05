Продвижение врага в Волчанске подтвердили в Группировке объединенных сил 📹
В городе Волчанск на Харьковщине есть российское продвижение, сообщил в эфире нацмарафона начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
«Следует учитывать, что Волчанск – разрушенный город и россияне пытаются закрепиться на руинах этого города. Есть украинские позиции в южных и западных районах, но тем не менее там просто не так много зданий, за которые можно зацепиться. Поэтому да, российское продвижение в городе Волчанск есть», — сказал Трегубов.
Он объяснил, как на это повлияла погода.
«Немножечко проблема с погодой. Почему россияне могут наступать? Потому что сейчас дроны используют немного ограниченно, поэтому россияне реализуют свое преимущество в живой силе», — отметил Трегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, накануне, 4 декабря, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, указав на продвижение российских войск в Волчанске. Согласно данным осинтеров, захватчики имели успех в центре города, в том числе на южном берегу реки Волчья. А также продвинулись в районе села Тихое к востоку от города.
