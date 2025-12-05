Просування ворога у Вовчанську підтвердили в Угрупованні об’єднаних сил 📹
У місті Вовчанськ на Харківщині є російське просування, повідомив в етері нацмарафону начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.
«Слід враховувати те, що Вовчанськ – зруйноване місто і росіяни намагаються закріпитися на руїнах цього міста. Є українські позиції у південних і західних районах, але тим не менш, там просто не так багато будівель, за які можна зачепитись. Тому, так, російське просування у місті Вовчанск є», – сказав Трегубов.
Він пояснив, як на це вплинула погода.
«Трішечки проблема з погодою. Чому росіяни мають змогу наступати? Тому що зараз дрони використовують трошки обмежено, тому росіяни реалізовують свою перевагу у живій силі», – зазначив Трегубов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, напередодні, 4 грудня, аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, вказавши на просування російських військ у Вовчанську. Згідно з даними осінтерів, загарбники мали успіх у центрі міста, в тому числі на південному березі річки Вовча. А також – просунулись у районі села Тихе на сході від міста.
