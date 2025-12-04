Армія РФ просунулась у Вовчанську – мапа DeepState

Вдень 4 грудня аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, вказавши на просування російських військ на Харківщині.

Зокрема, згідно з мапою осінтерів, окупанти мають успіхи у центрі Вовчанська. Також просунулись росіяни в районі села Тихе, що розташоване поблизу міста.

Нагадаємо, 2 грудня у Генштабі ЗСУ заявляли, що ситуація у Вовчанську залишається напруженою. За даними захисників, ворог не полишає спроб просунутися в цьому населеному пункті, застосовуючи малі піхотні групи, ударні БпЛА й артилерію. Однак, підкреслювали у Генштабі, українські воїни стійко утримують позиції.