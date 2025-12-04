На півночі області ворог намагався прорватися 17 разів – дані Генштабу
За інформацією Генштабу ЗСУ, на Харківщині протягом минулої доби було 19 боїв.
На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 17 атак ЗС РФ у районі Вовчанська, Стариці, Синельникового, Приліпки.
На Куп’янському – СОУ зупинили два штурми росіян біля Петропавлівки та Піщаного.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень. Вчора противник завдав трьох ракетних та 62 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4301 обстріл, зокрема 121 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5251 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.
Втрати ворога, за інформацією Генштабу, такі:
Читайте також: Постраждала жінка, загинув чоловік: ДСНС про добу в регіоні
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На півночі області ворог намагався прорватися 17 разів – дані Генштабу», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2025 в 08:18;