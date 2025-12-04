Live

На півночі області ворог намагався прорватися 17 разів – дані Генштабу

Україна 08:18   04.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
На півночі області ворог намагався прорватися 17 разів – дані Генштабу

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Харківщині протягом минулої доби було 19 боїв. 

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 17 атак ЗС РФ у районі Вовчанська, Стариці, Синельникового, Приліпки.

На Куп’янському – СОУ зупинили два штурми росіян біля Петропавлівки та Піщаного.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень. Вчора противник завдав трьох ракетних та 62 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4301 обстріл, зокрема 121 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5251 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.

Втрати ворога, за інформацією Генштабу, такі:

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
