Постраждала жінка, загинув чоловік: ДСНС про добу в регіоні

Події 07:59   04.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом доби у рятувальників регіону було 30 оперативних виїздів, пишуть у пресслужбі ДСНС у Харківській області. 

За даними рятувальників, за добу на Харківщині вирували 18 пожеж, три з них – розпочалися внаслідок російських обстрілів.

Так у селі Сірий Яр Куп’янського району горіли два приватні будинки – постраждала жінка 1962 року народження. А на Чугуївщині через “прильоти” палав склад та адмінбудівля.

“3 грудня у гаражному кооперативі Шевченківського району Харкова внаслідок вибуху сталися руйнації гаражів та пожежа. Під завалами напівзруйнованої будівлі гаража перебував чоловік. Рятувальники за допомогою спецінструментів деблокували чоловіка та передали медикам. За попередніми даними дві особи загинули, ще 3 постраждали”, – передають у ДСНС.

Крім того, протягом минулої доби піротехніки виявили та вилучили 45 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
