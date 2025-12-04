Постраждала жінка, загинув чоловік: ДСНС про добу в регіоні
Протягом доби у рятувальників регіону було 30 оперативних виїздів, пишуть у пресслужбі ДСНС у Харківській області.
За даними рятувальників, за добу на Харківщині вирували 18 пожеж, три з них – розпочалися внаслідок російських обстрілів.
Так у селі Сірий Яр Куп’янського району горіли два приватні будинки – постраждала жінка 1962 року народження. А на Чугуївщині через “прильоти” палав склад та адмінбудівля.
“3 грудня у гаражному кооперативі Шевченківського району Харкова внаслідок вибуху сталися руйнації гаражів та пожежа. Під завалами напівзруйнованої будівлі гаража перебував чоловік. Рятувальники за допомогою спецінструментів деблокували чоловіка та передали медикам. За попередніми даними дві особи загинули, ще 3 постраждали”, – передають у ДСНС.
Крім того, протягом минулої доби піротехніки виявили та вилучили 45 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Читайте також: Змогли звільнити частину територій – ISW про успіхи ЗСУ на Харківщині
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Постраждала жінка, загинув чоловік: ДСНС про добу в регіоні», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2025 в 07:59;