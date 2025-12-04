Пострадала женщина, погиб мужчина: ГСЧС о сутках в регионе
В течение суток у спасателей региона было 30 оперативных выездов, пишут в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
По данным спасателей, за сутки на Харьковщине бушевали 18 пожаров, три из них – начались в результате российских обстрелов.
Так в селе Серый Яр Купянском района горели два частных дома – пострадала женщина 1962 года рождения. А на Чугуевщине из-за «прилетов» пылал склад и админздание.
«3 декабря в гаражном кооперативе Шевченковского района Харькова в результате взрыва произошли разрушения гаражей и пожар. Под завалами полуразрушенного здания гаража находился мужчина. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали мужчину и передали медикам. По предварительным данным: два человека погибли, еще три пострадали», – передают в ГСЧС.
Кроме того, в течение минувших суток пиротехники выявили и изъяли 45 единиц взрывоопасных предметов.
Читайте также: Смогли освободить часть территорий – ISW об успехах ВСУ на Харьковщине
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Пострадала женщина, погиб мужчина: ГСЧС о сутках в регионе», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 декабря 2025 в 07:59;