Пострадала женщина, погиб мужчина: ГСЧС о сутках в регионе

В течение суток у спасателей региона было 30 оперативных выездов, пишут в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, за сутки на Харьковщине бушевали 18 пожаров, три из них – начались в результате российских обстрелов.

Так в селе Серый Яр Купянском района горели два частных дома – пострадала женщина 1962 года рождения. А на Чугуевщине из-за «прилетов» пылал склад и админздание.

«3 декабря в гаражном кооперативе Шевченковского района Харькова в результате взрыва произошли разрушения гаражей и пожар. Под завалами полуразрушенного здания гаража находился мужчина. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали мужчину и передали медикам. По предварительным данным: два человека погибли, еще три пострадали», – передают в ГСЧС.

Кроме того, в течение минувших суток пиротехники выявили и изъяли 45 единиц взрывоопасных предметов.