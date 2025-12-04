Live

Смогли освободить часть территорий – ISW об успехах ВСУ на Харьковщине

Украина 07:20   04.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Смогли освободить часть территорий – ISW об успехах ВСУ на Харьковщине

В сводке 4 декабря в Институте изучения войны (ISW) рассказали об успехах украинских защитников на севере Харьковщины, а также развеяли фейки врага о якобы продвижении ВС РФ в регионе. 

Так, согласно геолокационным кадрам, СОУ сумели продвинуться на Южно-Слобожанском направлении и освободить часть территорий в Синельниково.

«2 и 3 декабря российские войска атаковали северо-восточнее Харькова вблизи Волчанска, Прилипки, Старицы и Синельниково. Российский блогер 3 декабря заявил, что украинские войска контратаковали вблизи Вильчи», – отметили в Институте изучения войны.

Также россияне писали, что армия РФ захватила новые земли на Боровском направлении. Речь идет о частичной оккупации Богуславки. Однако эта информация оказалась ложной, отметили в ISW.

Тем временем ситуация на Купянском и Великобурлукском направлении стабильная – успехов у врага нет, добавили эксперты.

Читайте также: Помещение ТЦК и СП не является местом несвободы — омбудсмен Лубинец в Харькове

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Русский язык больше не будут защищать в Украине: Верховная Рада приняла закон
Русский язык больше не будут защищать в Украине: Верховная Рада приняла закон
03.12.2025, 17:22
Атаковали ракетой: взрыв прогремел в Харькове 3 декабря (обновляется)
Атаковали ракетой: взрыв прогремел в Харькове 3 декабря (обновляется)
03.12.2025, 20:48
Мэр Харькова про бюджет 2026: «Как мы настаивали»
Мэр Харькова про бюджет 2026: «Как мы настаивали»
03.12.2025, 19:13
Помещение ТЦК и СП не является местом несвободы — омбудсмен Лубинец в Харькове
Помещение ТЦК и СП не является местом несвободы — омбудсмен Лубинец в Харькове
03.12.2025, 21:12
Взрыв без тревоги в Харькове: под завалами нашли погибшего, двое пострадавших
Взрыв без тревоги в Харькове: под завалами нашли погибшего, двое пострадавших
03.12.2025, 20:05
На севере области враг пытался прорваться 17 раз – данные Генштаба
На севере области враг пытался прорваться 17 раз – данные Генштаба
04.12.2025, 08:18

Новости по теме:

02.12.2025
СОУ, вероятно, успешно контратаковали на двух направлениях Харьковщины – ISW
30.11.2025
РФ захватила Боровскую Андреевку и продвинулась на Купянщине? Ответ ISW
28.11.2025
Россияне заявили об оккупации Волчанска, что говорят в Deep State
27.11.2025
Украинские защитники, вероятно, продвинулись на Боровском направлении – ISW
26.11.2025
ISW: за отказ атаковать бойца РФ привязали к дереву, пока вокруг летали БпЛА


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Смогли освободить часть территорий – ISW об успехах ВСУ на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2025 в 07:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке 4 декабря в Институте изучения войны (ISW) рассказали об успехах украинских защитников на севере Харьковщины, а также развеяли фейки врага о якобы продвижении ВС РФ".