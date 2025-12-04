Смогли освободить часть территорий – ISW об успехах ВСУ на Харьковщине

В сводке 4 декабря в Институте изучения войны (ISW) рассказали об успехах украинских защитников на севере Харьковщины, а также развеяли фейки врага о якобы продвижении ВС РФ в регионе.

Так, согласно геолокационным кадрам, СОУ сумели продвинуться на Южно-Слобожанском направлении и освободить часть территорий в Синельниково.

«2 и 3 декабря российские войска атаковали северо-восточнее Харькова вблизи Волчанска, Прилипки, Старицы и Синельниково. Российский блогер 3 декабря заявил, что украинские войска контратаковали вблизи Вильчи», – отметили в Институте изучения войны.

Также россияне писали, что армия РФ захватила новые земли на Боровском направлении. Речь идет о частичной оккупации Богуславки. Однако эта информация оказалась ложной, отметили в ISW.

Тем временем ситуация на Купянском и Великобурлукском направлении стабильная – успехов у врага нет, добавили эксперты.