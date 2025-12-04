Змогли звільнити частину територій – ISW про успіхи ЗСУ на Харківщині
У зведенні 4 грудня в Інституті вивчення війни (ISW) розповіли про успіхи українських захисників на півночі Харківщини, а також розвіяли фейки ворога про нібито просування ЗС РФ у регіоні.
Так, згідно з геолокаційними кадрами, СОУ зуміли просунутися на Південно-Слобожанському напрямку та звільнити частину територій у Синельниковому.
“2 і 3 грудня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, Приліпки, Стариці та Синельникового. Російський блогер 3 грудня заявив, що українські війська контратакували поблизу Вільчі”, – зазначили в Інституті вивчення війни.
Також росіяни писали, що армія РФ захопила нові землі на Борівському напрямку. Йдеться про часткову окупацію Богуславки. Однак ця інформація виявилася хибною, зазначили в ISW.
Тим часом ситуація на Куп’янському та Великобурлуцькому напрямках стабільна – успіхів у ворога немає, додали експерти.
Читайте також: Приміщення ТЦК і СП не є місцем несвободи – омбудсмен Лубінець у Харкові 📹
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Змогли звільнити частину територій – ISW про успіхи ЗСУ на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2025 в 07:20;