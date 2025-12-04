Змогли звільнити частину територій – ISW про успіхи ЗСУ на Харківщині

У зведенні 4 грудня в Інституті вивчення війни (ISW) розповіли про успіхи українських захисників на півночі Харківщини, а також розвіяли фейки ворога про нібито просування ЗС РФ у регіоні.

Так, згідно з геолокаційними кадрами, СОУ зуміли просунутися на Південно-Слобожанському напрямку та звільнити частину територій у Синельниковому.

“2 і 3 грудня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, Приліпки, Стариці та Синельникового. Російський блогер 3 грудня заявив, що українські війська контратакували поблизу Вільчі”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Також росіяни писали, що армія РФ захопила нові землі на Борівському напрямку. Йдеться про часткову окупацію Богуславки. Однак ця інформація виявилася хибною, зазначили в ISW.

Тим часом ситуація на Куп’янському та Великобурлуцькому напрямках стабільна – успіхів у ворога немає, додали експерти.