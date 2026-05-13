Штормовое предупреждение: на Харьков и область надвигается опасная гроза

В ближайший час с сохранением до конца суток 13 мая в Харькове и области ожидается гроза. Синоптики объявили І уровень опасности (желтый).

Об этом сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Жителей призывают быть осторожными, избегать нахождения возле старых и непрочных конструкций, деревьев и линий электропередачи. Во время грозы лучше оставаться в помещении.

Ранее в Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в четверг, 14 мая. Днем по Харькову и области также ожидаются грозы.

Напомним, метеорологическое лето пришло в Харьков на две недели раньше. 5-6 мая средняя суточная температура воздуха превысила +15 градусов. Это опережает средние многолетние сроки.