ХОГА отдала лес фирме для рекреации: спустя годы там обнаружили дома
На Харьковщине прокуратура через суд требует вернуть государству землю лесного фонда площадью 3,2 гектара. Участок, который ХОГА в 2013 году предоставила предприятию для рекреационных целей, использовали не по назначению: вместо места отдыха там построили два капитальных дома и обнесли их забором.
Лесной участок находится в постоянном пользовании Октябрьского надлесничества филиала «Слобожанский лесной офис» ГП «Леса Украины», сообщили в областной прокуратуре.
В ноябре 2013 года на основании распоряжения ХОГА гослесхоз и ООО заключили договор о предоставлении указанного участка для рекреационных целей в долгосрочное временное пользование.
«Несмотря на ограничения, установленные законодательством и условиями соглашения, предприятие оборудовало по периметру участка железобетонный забор и почти завершило строительство двух капитальных домов общей площадью более 600 квадратных метров. Нарушения во время проверки выявила государственная лесная охрана», — рассказали в ведомстве.
Прокуратура обратилась в суд с иском в интересах государства к предприятию с требованием расторгнуть договор долгосрочного временного пользования лесным участком и обязать ответчика вернуть его государству Производство по делу уже открыто. Судебное разбирательство продолжается.
Как сообщала МГ «Объектив», в Харьковской области правоохранители через суд вернули громаде земли, незаконно оказавшиеся в частных руках под видом передачи ветеранам АТО.
Дата публикации материала: 13 мая 2026 в 17:42;