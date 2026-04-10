Предприятие на Харьковщине годами не платило за аренду: прокуратура судится
Правоохранители установили, что на Изюмщине предприятие годами не платило арендную плату за пользование землей, в результате чего бюджет громады недополучил миллионы гривен.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в 2014 году ООО передали в аренду земельный участок для разработки месторождения песка. Речь идет о земле площадью почти 20 га, расположенной на территории Балаклейской громады.
«Однако предприятие систематически нарушало условия договора аренды. В течение почти двух лет — января 2023 — ноября 2025 — оно игнорировало обязанность платить за пользование участком. В результате этого местный бюджет недополучил почти 4 млн гривен», — отметили в прокуратуре.
Так что правоохранители подали в суд иск с требованием взыскать задолженность в местный бюджет. Суд уже открыл производство. Рассмотрение дела продолжается.
Напомним, в Харьковской области правоохранители требуют вернуть громаде более 240 га земли. По данным Харьковской областной прокуратуры, на Изюмщине предприниматель долгое время игнорировал условия аренды, превратив пастбища в поле для выращивания подсолнечника.
• Дата публикации материала: 10 апреля 2026 в 12:08;