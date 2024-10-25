Переселенцы на Харьковщине смогут получить субсидию на аренду жилья: детальнее
Правительство утвердило экспериментальный проект, по которому ВПЛ в 9 областях Украины смогут получать субсидию на аренду жилья. В частности это касается Харьковщины.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его данным, речь идет об аренде жилья в населенных пунктах Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей.
«Это будет возможно только для договоров аренды, оформленных и зарегистрированных в специальной базе Пенсионного фонда. Субсидия на аренду жилья не повлияет на возможность получать субсидию на оплату коммунальных услуг», — объяснил нардеп.
Норматив арендуемой площади составляет 13,65 кв. м на человека, но не менее 35,22 кв. м на семью. Также субсидия будет предоставляться, если расходы семьи на аренду превысят 30% совокупного дохода, добавил Гончаренко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аренда, впл, жилье, переселенцы, субсидия, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 13:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правительство утвердило экспериментальный проект, по которому ВПЛ в 9 областях Украины смогут получать субсидию на аренду жилья. В частности это касается Харьковщины.".