Переселенцы на Харьковщине смогут получить субсидию на аренду жилья: детальнее

Правительство утвердило экспериментальный проект, по которому ВПЛ в 9 областях Украины смогут получать субсидию на аренду жилья. В частности это касается Харьковщины.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его данным, речь идет об аренде жилья в населенных пунктах Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей.

«Это будет возможно только для договоров аренды, оформленных и зарегистрированных в специальной базе Пенсионного фонда. Субсидия на аренду жилья не повлияет на возможность получать субсидию на оплату коммунальных услуг», — объяснил нардеп.

Норматив арендуемой площади составляет 13,65 кв. м на человека, но не менее 35,22 кв. м на семью. Также субсидия будет предоставляться, если расходы семьи на аренду превысят 30% совокупного дохода, добавил Гончаренко.