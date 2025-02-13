Субсидию на аренду жилья могут получить переселенцы в Харькове

Внутренне перемещенные лица могут получить поддержку от государства в виде субсидии на аренду жилья.

При этом владельцы жилья, сдающие его в аренду ВПЛ, получат компенсацию налога на доходы физических лиц или единый налог и военный сбор, сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка.

Подать документы можно через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в любое терподразделение ЦНАПа по предварительной записи в системе электронной очереди.