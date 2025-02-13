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Субсидию на аренду жилья могут получить переселенцы в Харькове

Общество 19:04   13.02.2025
Оксана Якушко
Субсидию на аренду жилья могут получить переселенцы в Харькове Фото: ХГС

Внутренне перемещенные лица могут получить поддержку от государства в виде субсидии на аренду жилья.

При этом владельцы жилья, сдающие его в аренду ВПЛ, получат компенсацию налога на доходы физических лиц или единый налог и военный сбор, сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка.

Подать документы можно через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в любое терподразделение ЦНАПа по предварительной записи в системе электронной очереди.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 19:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Внутренне перемещенные лица могут получить поддержку от государства в виде субсидии на аренду жилья.".