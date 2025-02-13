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Субсидію на оренду житла можуть отримати переселенці у Харкові

Суспільство 19:04   13.02.2025
Оксана Якушко
Субсидію на оренду житла можуть отримати переселенці у Харкові

Внутрішньо переміщені особи можуть одержати підтримку від держави у вигляді субсидії на оренду житла.

При цьому власники житла, що здають його в оренду ВПО, отримають компенсацію податку на доходи фізичних осіб або єдиний податок та військовий збір, повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.

Подати документи можна через портал електронних послуг Пенсійного фонду України до будь-якого терпідрозділу ЦНАПу за попереднім записом у системі електронної черги.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 19:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внутрішньо переміщені особи можуть одержати підтримку від держави у вигляді субсидії на оренду житла.".