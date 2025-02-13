Субсидію на оренду житла можуть отримати переселенці у Харкові
Внутрішньо переміщені особи можуть одержати підтримку від держави у вигляді субсидії на оренду житла.
При цьому власники житла, що здають його в оренду ВПО, отримають компенсацію податку на доходи фізичних осіб або єдиний податок та військовий збір, повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.
Подати документи можна через портал електронних послуг Пенсійного фонду України до будь-якого терпідрозділу ЦНАПу за попереднім записом у системі електронної черги.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аренда жилья, впл, новини Харкова, переселенцы, субсидия;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 19:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внутрішньо переміщені особи можуть одержати підтримку від держави у вигляді субсидії на оренду житла.".