Субсидію на оренду житла можуть отримати переселенці у Харкові

Внутрішньо переміщені особи можуть одержати підтримку від держави у вигляді субсидії на оренду житла.

При цьому власники житла, що здають його в оренду ВПО, отримають компенсацію податку на доходи фізичних осіб або єдиний податок та військовий збір, повідомили у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.

Подати документи можна через портал електронних послуг Пенсійного фонду України до будь-якого терпідрозділу ЦНАПу за попереднім записом у системі електронної черги.