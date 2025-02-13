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Нова станція метро та якісна вода для харків’ян: Терехов розкрив свої плани

Суспільство 13:20   13.02.2025
Вікторія Яковенко
Нова станція метро та якісна вода для харків’ян: Терехов розкрив свої плани Скриншот

Про плани на 2025 рік розповів в етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов.

«Я обговорював три дуже серйозні теми: це «Харківводоканал» – це питна вода для харків’ян і для нас це дуже важливо. Ми націлені на те, щоб зробити ще один крок і питна вода була якісна і, щоб люди мали можливість отримувати якісну воду. Крім цього, наша мета – відкрити ще одну станцію метрополітену, обладнати її для підземної школи. Ми обговорювали це питання з УВКБ ООН і я маю надію, що вони теж приєднаються до нас щодо облаштування цього безпечного простору. Крім цього, ми намітили певні кроки для вимушених переселенців для того, щоб їхнє життя облегшити», – сказав мер.

Він також розповів, що має амбітні плани і щодо відновлення міста. Зокрема, у Харкові хочуть відновити приблизно 200 житлових будинків.

«Будемо націлюватися на те, щоб виконати це завдання. Для нас це дуже важливо, бо у Харкові така ситуація, що 160 тисяч мешканців не мають, де жити», – зазначив Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 13:20;

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