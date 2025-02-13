Терехов повідомив, яке життя повернулося до Харкова і чому вночі було тривожно

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив: вночі над містом «кружляли» БпЛА типу «Шахед».

«Сьогодні зранку все добре – не було обстрілів вночі. Тим не менш, над Харковом кружляли «шахеди», практично всю ніч було дуже тривожно. Зараз був відбій тривоги і нормальне життя більш-менш повернулося до Харкова», – зазначив мер.

Він також прокоментував, як у морози працюють комунальники.

«Сьогодні дуже прохолодно у Харкові, було і -12, і -10 градусів у Харкові. Звісно, коли прохолодно, то є певні виклики і переживання. У нас створені аварійні бригади, які у цілодобовому режимі чергують у ХТМ. І якщо щось стається миттєво виїжджають і усувають все. Зараз ми витримуємо тепловий режим у домівках харків’ян. Крім цього, забезпечені теплопостачанням, водопостачанням і енергопостачанням. Для нас дуже важливо сьогодні зберігати тепло у домівках харків’ян», – підкреслив Терехов.

Він також додав, що у місті відкрили всі «пункти незламності».

«Ми продовжуємо годувати безкоштовно людей. Щодня годуємо приблизно 46 тисяч мешканців і ВПО», – зазначив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”