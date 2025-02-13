Терехов сообщил, какая жизнь вернулась в Харьков и почему ночью было тревожно
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил: ночью над городом «кружили» БпЛА типа «Шахед».
«Сегодня с утра все хорошо – не было обстрелов ночью. Тем не менее над Харьковом кружили «Шахеды», практически всю ночь было очень тревожно. Сейчас был отбой тревоги и нормальная жизнь более-менее вернулась в Харьков», – отметил мэр.
Он также прокомментировал, как в морозы работают коммунальщики.
«Сегодня очень прохладно в Харькове, было и –12, и –10 градусов в Харькове. Конечно, когда прохладно, то есть определенные вызовы и переживания. У нас созданы аварийные бригады, которые в круглосуточном режиме дежурят в ХТС. И если что-то происходит мгновенно выезжают и устраняют все. Сейчас мы выдерживаем тепловой режим в домах харьковчан. Кроме этого, снабжены теплоснабжением, водоснабжением и энергоснабжением. Для нас очень важно сегодня сохранять тепло в домах харьковчан», — подчеркнул Терехов.
Он также добавил, что в городе открыли все «пункти незламності».
«Мы продолжаем кормить бесплатно людей. Ежедневно кормим примерно 46 тысяч жителей и ВПЛ», — отметил Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, ночь, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 12:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил: ночью над городом «кружили» БпЛА типа «Шахед».".