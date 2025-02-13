Терехов сообщил, какая жизнь вернулась в Харьков и почему ночью было тревожно

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил: ночью над городом «кружили» БпЛА типа «Шахед».

«Сегодня с утра все хорошо – не было обстрелов ночью. Тем не менее над Харьковом кружили «Шахеды», практически всю ночь было очень тревожно. Сейчас был отбой тревоги и нормальная жизнь более-менее вернулась в Харьков», – отметил мэр.

Он также прокомментировал, как в морозы работают коммунальщики.

«Сегодня очень прохладно в Харькове, было и –12, и –10 градусов в Харькове. Конечно, когда прохладно, то есть определенные вызовы и переживания. У нас созданы аварийные бригады, которые в круглосуточном режиме дежурят в ХТС. И если что-то происходит мгновенно выезжают и устраняют все. Сейчас мы выдерживаем тепловой режим в домах харьковчан. Кроме этого, снабжены теплоснабжением, водоснабжением и энергоснабжением. Для нас очень важно сегодня сохранять тепло в домах харьковчан», — подчеркнул Терехов.

Он также добавил, что в городе открыли все «пункти незламності».

«Мы продолжаем кормить бесплатно людей. Ежедневно кормим примерно 46 тысяч жителей и ВПЛ», — отметил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»