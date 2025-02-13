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Повреждена «скорая», АЗС и дома: Синегубов рассказал об ударах по Харьковщине

Происшествия 09:02   13.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Повреждена «скорая», АЗС и дома: Синегубов рассказал об ударах по Харьковщине

Утром 13 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, куда ударил враг и, какие разрушения зафиксировали после обстрелов.

После полудня россияне обстреляли Золочевскую громаду – из-за удара КАБов повреждены десять частных домов и хозпостройки.

«13:00 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Гороховатка. В результате обстрела повреждены остекление окон, двери здания магазина и служебный автомобиль скорой помощи», – написал Синегубов.

Ближе к ночи под обстрелом оказался Чугуевский район. В селе Тарановка БпЛА упал в лесополосе, повредив частные дома и АЗС.

«21:48 Харьковский р-н, Нововодолажская ТГ, с. Ракитное. Выезд на проверку после обстрела зафиксировали обломки БпЛА «Шахед», – добавил начальник ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 09:02;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 13 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, куда ударил враг и, какие разрушения зафиксировали после обстрелов.".