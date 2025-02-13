Повреждена «скорая», АЗС и дома: Синегубов рассказал об ударах по Харьковщине

Утром 13 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, куда ударил враг и, какие разрушения зафиксировали после обстрелов.

После полудня россияне обстреляли Золочевскую громаду – из-за удара КАБов повреждены десять частных домов и хозпостройки.

«13:00 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Гороховатка. В результате обстрела повреждены остекление окон, двери здания магазина и служебный автомобиль скорой помощи», – написал Синегубов.

Ближе к ночи под обстрелом оказался Чугуевский район. В селе Тарановка БпЛА упал в лесополосе, повредив частные дома и АЗС.

«21:48 Харьковский р-н, Нововодолажская ТГ, с. Ракитное. Выезд на проверку после обстрела зафиксировали обломки БпЛА «Шахед», – добавил начальник ХОВА.