Повреждена «скорая», АЗС и дома: Синегубов рассказал об ударах по Харьковщине
Утром 13 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, куда ударил враг и, какие разрушения зафиксировали после обстрелов.
После полудня россияне обстреляли Золочевскую громаду – из-за удара КАБов повреждены десять частных домов и хозпостройки.
«13:00 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Гороховатка. В результате обстрела повреждены остекление окон, двери здания магазина и служебный автомобиль скорой помощи», – написал Синегубов.
Ближе к ночи под обстрелом оказался Чугуевский район. В селе Тарановка БпЛА упал в лесополосе, повредив частные дома и АЗС.
«21:48 Харьковский р-н, Нововодолажская ТГ, с. Ракитное. Выезд на проверку после обстрела зафиксировали обломки БпЛА «Шахед», – добавил начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 09:02;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 13 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, куда ударил враг и, какие разрушения зафиксировали после обстрелов.".