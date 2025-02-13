Пошкоджена “швидка”, АЗС та дома: Синєгубов розповів про удари по Харківщині

Вранці 13 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, куди вдарив ворог і які руйнування зафіксували після обстрілів.

Після опівдня росіяни обстріляли Золочівську громаду – через удар КАБів пошкоджені десять приватних будинків та господарські споруди.

“13:00 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Гороховатка. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон та двері будівлі магазину та службовий автомобіль швидкої допомоги”, – написав Синєгубов.

Ближче до ночі під обстрілом опинився Чугуївський район. У селі Таранівка БпЛА впав у лісосмузі, пошкодивши приватні будинки та АЗС.

“21:48 Харківський р-н, Нововодолазька ТГ, с. Рокитне. Виїзд на перевірку після обстрілу, зафіксували уламки БпЛА “Шахед”, – додав начальник ХОВА.