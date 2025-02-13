На півночі області – затишшя, на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили вісім атак

Про бої на Харківщині розповіли в ранковому зведенні за 13 лютого у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог не намагався наступати, пишуть у Генштабі. Тим часом на Куп’янському – Сили оборони відбили вісім штурмів росіян.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Новоосинове, Піщане, Лозова та Загризове”, – написали в Генштабі.

Також ЗС РФ випустили авіабомби по Тимофіївці.

Втрати ворога зараз такі: