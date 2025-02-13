На півночі області – затишшя, на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили вісім атак
Про бої на Харківщині розповіли в ранковому зведенні за 13 лютого у Генштабі ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог не намагався наступати, пишуть у Генштабі. Тим часом на Куп’янському – Сили оборони відбили вісім штурмів росіян.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Новоосинове, Піщане, Лозова та Загризове”, – написали в Генштабі.
Також ЗС РФ випустили авіабомби по Тимофіївці.
Втрати ворога зараз такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 08:29;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківщині розповіли в ранковому зведенні за 13 лютого у Генштабі ЗСУ.".