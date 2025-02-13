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На півночі області – затишшя, на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили вісім атак

Україна 08:29   13.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
На півночі області – затишшя, на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили вісім атак

Про бої на Харківщині розповіли в ранковому зведенні за 13 лютого у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог не намагався наступати, пишуть у Генштабі. Тим часом на Куп’янському – Сили оборони відбили вісім штурмів росіян.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Новоосинове, Піщане, Лозова та Загризове”, – написали в Генштабі.

Також ЗС РФ випустили авіабомби по Тимофіївці.

Втрати ворога зараз такі:

Читайте також: Контратаки ЗСУ біля Липців та Вовчанська: що про них відомо, розповіли в ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «На півночі області – затишшя, на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили вісім атак»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 08:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківщині розповіли в ранковому зведенні за 13 лютого у Генштабі ЗСУ.".