Контратаки ЗСУ біля Липців та Вовчанська: що про них відомо, розповіли в ISW
Бої на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямку прокоментували в Інституті вивчення війни (ISW).
На півночі Харківщини росіяни наступати не намагалися, проте ініціативу прагнуть перехопити українські захисники.
“Російські джерела стверджували, що 11 та 12 лютого українські сили контратакували поблизу Липців (на північ від Харкова) та Вовчанська (на північний схід від Харкова)”, – зазначили в ISW.
Залишилася без змін і ситуація на Куп’янщині. Хоча ЗС РФ намагалися атакувати позиції ЗСУ, просунутися вони так і не змогли.
“Російські війська продовжували наземні атаки на північ від Куп’янська в районі Кіндрашівки та на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки 11 та 12 лютого”, – уточнили аналітики.
Єдиний незначний наступ останнім часом в Інституті вивчення війни зафіксували лише на Борівському напрямку.
“Геолокаційні кадри, опубліковані 12 лютого, показують, що російські сили нещодавно просунулися в південній Макіївці (на південний схід від Борової)”, – додали в ISW.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бої на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямку прокоментували в Інституті вивчення війни (ISW).".