Live
  • Чт 13.02.2025
  • Харків  -5°С
  • USD 41.79
  • EUR 43.36

Контратаки ЗСУ біля Липців та Вовчанська: що про них відомо, розповіли в ISW

Україна 07:29   13.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Контратаки ЗСУ біля Липців та Вовчанська: що про них відомо, розповіли в ISW

Бої на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямку прокоментували в Інституті вивчення війни (ISW).

На півночі Харківщини росіяни наступати не намагалися, проте ініціативу прагнуть перехопити українські захисники.

“Російські джерела стверджували, що 11 та 12 лютого українські сили контратакували поблизу Липців (на північ від Харкова) та Вовчанська (на північний схід від Харкова)”, – зазначили в ISW.

Залишилася без змін і ситуація на Куп’янщині. Хоча ЗС РФ намагалися атакувати позиції ЗСУ, просунутися вони так і не змогли.

“Російські війська продовжували наземні атаки на північ від Куп’янська в районі Кіндрашівки та на схід від Куп’янська в районі Петропавлівки 11 та 12 лютого”, – уточнили аналітики.

Єдиний незначний наступ останнім часом в Інституті вивчення війни зафіксували лише на Борівському напрямку.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 12 лютого, показують, що російські сили нещодавно просунулися в південній Макіївці (на південний схід від Борової)”, – додали в ISW.

Читайте також: Майже 400 обстрілів Харківщини з початку року: Синєгубов повідомив про руйнування

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
На півночі області – затишшя, на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили вісім атак
На півночі області – затишшя, на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили вісім атак
13.02.2025, 08:29
ДСНС: увечері в пожежі постраждав чоловік – загорівся приватний будинок
ДСНС: увечері в пожежі постраждав чоловік – загорівся приватний будинок
13.02.2025, 08:14
Новини Харкова — головне за 13 лютого: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 13 лютого: як минула ніч
13.02.2025, 08:31
Сьогодні 13 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 13 лютого: яке свято та день в історії
13.02.2025, 06:00
Контратаки ЗСУ біля Липців та Вовчанська: що про них відомо, розповіли в ISW
Контратаки ЗСУ біля Липців та Вовчанська: що про них відомо, розповіли в ISW
13.02.2025, 07:29
«Мали масований удар». Харківщину за добу атакували 30 БпЛА та 16 КАБів
«Мали масований удар». Харківщину за добу атакували 30 БпЛА та 16 КАБів
12.02.2025, 15:29

Новини за темою:

07:30
ISW: росіяни просунулися на Борівському напрямку – що на інших ділянках
07:52
РФ заявила про просування у Вовчанську та на Куп’янщині: чи так це – дані ISW
07:24
Контрнаступ на Харківщині: в ISW заявили про просування ЗСУ у Вовчанську
07:32
ISW: РФ прорвалася на Куп’янському напрямку, що на інших ділянках фронту
07:11
ISW: росіяни просунулись у напрямку Борової, що на Куп’янщині

Ви читали новину: «Контратаки ЗСУ біля Липців та Вовчанська: що про них відомо, розповіли в ISW»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 07:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бої на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямку прокоментували в Інституті вивчення війни (ISW).".