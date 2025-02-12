Майже 400 обстрілів Харківщини з початку року: Синєгубов підрахував руйнації
Майже 400 обстрілів Харківської області здійснили російські військові з початку року.
Найбільше ударів – 97 – було завдано безпілотниками. Крім того, супротивник майже 100 разів застосував керовані авіабомби, інформує пресслужба обласної військової адміністрації з посиланням на начальника ХОВА Олега Синєгубова.
Внаслідок російських атак від початку року в регіоні було пошкоджено або зруйновано 716 об’єктів інфраструктури, серед яких понад 400 багатоквартирних та приватних будинків, три школи, дві лікарні, виш та дитсадок.
У ХОВА нагадують, що на Харківщині діє цілодобова та безплатна «гаряча лінія» з евакуації: 0-800-33-92-91. Усі люди, яких вивозять, отримують гуманітарну допомогу, фінансові виплати, юридичний супровід та психологічну підтримку. За потреби евакуйованих розміщують у місцях компактного проживання.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, обстріли, Олег Синегубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2025 в 21:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже 400 обстрілів Харківської області здійснили російські військові з початку року.".