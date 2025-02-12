Почти 400 обстрелов Харьковщины с начала года: Синегубов сообщил о разрушениях

Почти 400 обстрелов Харьковской области осуществили российские военные с начала года.

Наибольшее количество ударов — 97 — было нанесено беспилотниками. Кроме того, противник почти 100 раз применил корректируемые авиабомбы, информирует пресс-служба областной военной администрации со ссылкой на начальника ХОВА Олега Синегубова.

В результате российских атак с начала года в регионе было повреждено или разрушено 716 объектов инфраструктуры, среди которых более 400 многоквартирных и частных домов, три школы, две больницы, вуз и детсад.

В ХОВА напоминают, что на Харьковщине действует круглосуточная и бесплатная «горячая линия» по эвакуации: 0-800-33-92-91. Все люди, которых вывозят, получают гуманитарную помощь, финансовые выплаты, юридическое сопровождение и психологическую поддержку. При необходимости эвакуированных размещают в местах компактного проживания.