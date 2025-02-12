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Почти 400 обстрелов Харьковщины с начала года: Синегубов сообщил о разрушениях

Происшествия 21:00   12.02.2025
Елена Нагорная
Почти 400 обстрелов Харьковщины с начала года: Синегубов сообщил о разрушениях Фото: Олег Синегубов

Почти 400 обстрелов Харьковской области осуществили российские военные с начала года.

Наибольшее количество ударов — 97 — было нанесено беспилотниками. Кроме того, противник почти 100 раз применил корректируемые авиабомбы, информирует пресс-служба областной военной администрации со ссылкой на начальника ХОВА Олега Синегубова.

В результате российских атак с начала года в регионе было повреждено или разрушено 716 объектов инфраструктуры, среди которых более 400 многоквартирных и частных домов, три школы, две больницы, вуз и детсад.

В ХОВА напоминают, что на Харьковщине действует круглосуточная и бесплатная «горячая линия» по эвакуации: 0-800-33-92-91. Все люди, которых вывозят, получают гуманитарную помощь, финансовые выплаты, юридическое сопровождение и психологическую поддержку. При необходимости эвакуированных размещают в местах компактного проживания.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 21:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почти 400 обстрелов Харьковской области осуществили российские военные с начала года.".