«Имели массированный удар». Харьковщину за сутки атаковали 30 БпЛА и 16 КАБов

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона отметил, что за эти сутки враг массированно атаковал Харьковщину.

«За сутки у нас был массированный удар – это почти 30 вражеских БпЛА, из них 23 были сбиты и 16 КАБов. За последние два месяца такого большого количества у нас еще не было», — сказал Синегубов.

Он отметил, что ВС РФ били исключительно по гражданской инфраструктуре.

«До начала Курской операции мы имели в сутки около 60 ударов КАБ по населенным пунктам. С началом Курской операции мы, в среднем, имели пять-шесть ударов. Поэтому 16 КАБ в сутки, семь по одному населенному пункту – это довольно существенное изменение», — заявил глава ХОВА.

Он также сообщил о состоянии пострадавших в результате удара по Золочеву 11 февраля.

«Три человека еще находятся в больнице. Состояние средней тяжести. Всем остальным оказана помощь на месте», – рассказал Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»