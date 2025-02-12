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«Имели массированный удар». Харьковщину за сутки атаковали 30 БпЛА и 16 КАБов

Происшествия 15:29   12.02.2025
Виктория Яковенко
«Имели массированный удар». Харьковщину за сутки атаковали 30 БпЛА и 16 КАБов Скриншот

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона отметил, что за эти сутки враг массированно атаковал Харьковщину.

«За сутки у нас был массированный удар – это почти 30 вражеских БпЛА, из них 23 были сбиты и 16 КАБов. За последние два месяца такого большого количества у нас еще не было», — сказал Синегубов.

Он отметил, что ВС РФ били исключительно по гражданской инфраструктуре.

«До начала Курской операции мы имели в сутки около 60 ударов КАБ по населенным пунктам. С началом Курской операции мы, в среднем, имели пять-шесть ударов. Поэтому 16 КАБ в сутки, семь по одному населенному пункту – это довольно существенное изменение», — заявил глава ХОВА.

Он также сообщил о состоянии пострадавших в результате удара по Золочеву 11 февраля.

«Три человека еще находятся в больнице. Состояние средней тяжести. Всем остальным оказана помощь на месте», – рассказал Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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12.02.2025, 15:29

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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 15:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона отметил, что за эти сутки враг массированно атаковал Харьковщину.".