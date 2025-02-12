Восемь жителей Харьковщины пострадали из-за обстрелов – данные от Синегубова
По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение суток под обстрелами РФ оказался Купянский, Богодуховский и Харьковский район.
«11:10 по Богодуховскому р-ну, Золочевской ТГ российская авиация ударила 6 КАБами. Зафиксировано попадание на территории агропредприятия. Повреждены хозяйственные постройки;
— 1 КАБ, открытая территория окрестности с. Светличное;
— 2 КАБа, территория леса с. Орешенко;
– 1 КАБ, открытая территория с. Березовка;
– 1 КАБ, открытая территория с. Макариха», – написал Синегубов.
После чего враг выпустил КАБы по Золочеву. В результате обстрела пострадали семь человек, полностью разрушены два дома, еще 11 – повреждены. В 11:30 «прилет» зафиксировали в селе Осиново Купянского района. Там поврежден Дом культуры и авто.
«12:00 Харьковский р-н, Липецка ТГ, с. Борщева. Обстрел из РСЗО, попадание в землю на территории Борщевой», – сообщил начальник ХОВА.
А вечером, в 18:00 в результате обстрела села Кутьковка пострадал 54-летний мужчина.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: зведення, обстрелы, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 08:49;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение суток под обстрелами РФ оказался Купянский, Богодуховский и Харьковский район.".