Восемь жителей Харьковщины пострадали из-за обстрелов – данные от Синегубова

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение суток под обстрелами РФ оказался Купянский, Богодуховский и Харьковский район.

«11:10 по Богодуховскому р-ну, Золочевской ТГ российская авиация ударила 6 КАБами. Зафиксировано попадание на территории агропредприятия. Повреждены хозяйственные постройки;

— 1 КАБ, открытая территория окрестности с. Светличное;

— 2 КАБа, территория леса с. Орешенко;

– 1 КАБ, открытая территория с. Березовка;

– 1 КАБ, открытая территория с. Макариха», – написал Синегубов.

После чего враг выпустил КАБы по Золочеву. В результате обстрела пострадали семь человек, полностью разрушены два дома, еще 11 – повреждены. В 11:30 «прилет» зафиксировали в селе Осиново Купянского района. Там поврежден Дом культуры и авто.

«12:00 Харьковский р-н, Липецка ТГ, с. Борщева. Обстрел из РСЗО, попадание в землю на территории Борщевой», – сообщил начальник ХОВА.

А вечером, в 18:00 в результате обстрела села Кутьковка пострадал 54-летний мужчина.