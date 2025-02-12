Вісім мешканців Харківщини постраждали через обстріли – дані від Синєгубова

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, протягом доби під обстрілами РФ опинився Куп’янський, Богодухівський та Харківський район.

“11:10 по Богодухівському р-ну, Золочівській ТГ російська авіація вдарила 6 КАБами. Зафіксоване влучання на території агропідприємства. Пошкоджено господарчі споруди;

– 1 КАБ, відкрита територія околиці с.Світлічне;

– 2 КАБи, територія лісу с. Орішанка;

– 1 КАБ, відкрита територія с. Березівка;

– 1 КАБ, відкрита територія с. Макариха”, – написав Синєгубов.

Після чого ворог випустив КАБи по Золочеву. Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей, повністю зруйновані два будинки, ще 11 – пошкоджені. Об 11:30 “приліт” зафіксували у селі Осинове Куп’янського району. Там пошкоджений Будинок культури та авто.

“12:00 Харківський р-н, Липецька ТГ, с. Борщова. Обстріл з РСЗВ, влучання в землю на території с.Борщова”, – повідомив начальник ХОВА.

А ввечері о 18:00 внаслідок обстрілу села Кутьківка постраждав 54-річний чоловік.