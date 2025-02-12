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Ворог штурмував на Куп’янщині: подробиці боїв розповіли в Генштабі

Україна 08:25   12.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ворог штурмував на Куп’янщині: подробиці боїв розповіли в Генштабі

Вранці 12 лютого в Генштабі ЗСУ розповіли про бої на Харківщині, а також втрати окупантів.

На Харківському напрямку боїв протягом доби не зафіксували. Тим часом на Куп’янщині ворог атакував сім разів, пишуть у ГШ.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового“, – зазначили в Генштабі.

Також ворог скинув авіабомби на Золочів, Ветеринарне, Осинове та Зелений Гай.

Крім того, у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2025 в 08:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 12 лютого в Генштабі ЗСУ розповіли про бої на Харківщині, а також втрати окупантів.".