Ворог штурмував на Куп’янщині: подробиці боїв розповіли в Генштабі
Вранці 12 лютого в Генштабі ЗСУ розповіли про бої на Харківщині, а також втрати окупантів.
На Харківському напрямку боїв протягом доби не зафіксували. Тим часом на Куп’янщині ворог атакував сім разів, пишуть у ГШ.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового“, – зазначили в Генштабі.
Також ворог скинув авіабомби на Золочів, Ветеринарне, Осинове та Зелений Гай.
Крім того, у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян:
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2025 в 08:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 12 лютого в Генштабі ЗСУ розповіли про бої на Харківщині, а також втрати окупантів.".