Ворог штурмував на Куп’янщині: подробиці боїв розповіли в Генштабі

Вранці 12 лютого в Генштабі ЗСУ розповіли про бої на Харківщині, а також втрати окупантів.

На Харківському напрямку боїв протягом доби не зафіксували. Тим часом на Куп’янщині ворог атакував сім разів, пишуть у ГШ.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового“, – зазначили в Генштабі.

Також ворог скинув авіабомби на Золочів, Ветеринарне, Осинове та Зелений Гай.

Крім того, у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян: