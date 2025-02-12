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Враг штурмовал на Купянщине: подробности боев рассказали в Генштабе

Украина 08:25   12.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Враг штурмовал на Купянщине: подробности боев рассказали в Генштабе

Утром 12 февраля в Генштабе ВСУ рассказали о боях на Харьковщине, а также потерях оккупантов.

На Харьковском направлении боев в течение суток не зафиксировали. Тем временем на Купянщине враг атаковал семь раз, пишут в ГШ.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово», – отметили в Генштабе.

Также враг сбросил авиабомбы на Золочев, Ветеринарное, Осиново и Зеленый Гай.

Кроме того, в Генштабе обновили информацию о потерях россиян.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 08:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 12 февраля в Генштабе ВСУ рассказали о боях на Харьковщине, а также потерях оккупантов.".