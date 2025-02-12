Враг штурмовал на Купянщине: подробности боев рассказали в Генштабе

Утром 12 февраля в Генштабе ВСУ рассказали о боях на Харьковщине, а также потерях оккупантов.

На Харьковском направлении боев в течение суток не зафиксировали. Тем временем на Купянщине враг атаковал семь раз, пишут в ГШ.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово», – отметили в Генштабе.

Также враг сбросил авиабомбы на Золочев, Ветеринарное, Осиново и Зеленый Гай.

Кроме того, в Генштабе обновили информацию о потерях россиян.