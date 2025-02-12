Враг штурмовал на Купянщине: подробности боев рассказали в Генштабе
Утром 12 февраля в Генштабе ВСУ рассказали о боях на Харьковщине, а также потерях оккупантов.
На Харьковском направлении боев в течение суток не зафиксировали. Тем временем на Купянщине враг атаковал семь раз, пишут в ГШ.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово», – отметили в Генштабе.
Также враг сбросил авиабомбы на Золочев, Ветеринарное, Осиново и Зеленый Гай.
Кроме того, в Генштабе обновили информацию о потерях россиян.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, Генштаб ВСУ, оккупанты, окупанти, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 08:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 12 февраля в Генштабе ВСУ рассказали о боях на Харьковщине, а также потерях оккупантов.".