ГСЧС: 14 пожаров потушили спасатели, есть раненые и разрушения

Всего, по данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в регионе возникло 14 пожаров. Один из них – в результате обстрелов РФ.

Утром БпЛА попал по частному дому в одном из прифронтовых населенных пунктов области.

«Взрыв беспилотника повлек за собой значительные разрушения и пожар в доме и хозяйственном сооружении на общей площади более 80 м кв. Без пострадавших», – уточнили спасатели.

А днем по Золочеву прилетели КАБы. Одна из авиабомб попала по дому, где находились люди – трое из них оказались заблокированными под завалами.

«Спасатели ГСЧС совместно с полицейскими оперативно достали двух женщин и мужчину из-под обломков разрушенного дома и передали медикам экстренной медицинской помощи. Всего в результате этой террористической атаки пострадали 7 мирных людей, в том числе 12-летний парень, разрушены 2 частных дома, еще 11 частично повреждены», – уточнили в ГСЧС.