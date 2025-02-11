КАБы ударили по Золочеву: среди пострадавших – 12-летний парень
Около 11:27 по поселку Золочев на Харьковщине прилетели управляемые авиабомбы.
По данным главы ХОВА Олега Синегубова, боеприпас попал в частный дом.
«Пострадали четыре человека, в том числе 12-летний парень. Профильные службы работают на месте происшествия», – отметил Синегубов.
Ранее в ХОВА сообщали, что в результате «прилета» под завалами дома мог находиться местный житель.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: золочів, КАБ, Олег Синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 12:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 11:27 по поселку Золочев на Харьковщине прилетели управляемые авиабомбы.".