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КАБы ударили по Золочеву: среди пострадавших – 12-летний парень

Происшествия 12:12   11.02.2025
Виктория Яковенко
КАБы ударили по Золочеву: среди пострадавших – 12-летний парень

Около 11:27 по поселку Золочев на Харьковщине прилетели управляемые авиабомбы.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, боеприпас попал в частный дом.

«Пострадали четыре человека, в том числе 12-летний парень. Профильные службы работают на месте происшествия», – отметил Синегубов.

Ранее в ХОВА сообщали, что в результате «прилета» под завалами дома мог находиться местный житель.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 12:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 11:27 по поселку Золочев на Харьковщине прилетели управляемые авиабомбы.".