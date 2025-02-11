КАБы ударили по Золочеву: среди пострадавших – 12-летний парень

Около 11:27 по поселку Золочев на Харьковщине прилетели управляемые авиабомбы.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, боеприпас попал в частный дом.

«Пострадали четыре человека, в том числе 12-летний парень. Профильные службы работают на месте происшествия», – отметил Синегубов.

Ранее в ХОВА сообщали, что в результате «прилета» под завалами дома мог находиться местный житель.