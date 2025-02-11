КАБи вдарили по Золочеву: серед постраждалих – 12-річний хлопець
Фото: pixabay.com
Близько 11:27 по селищу Золочів на Харківщині прилетіли керовані авіабомби.
За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, боєприпас влучив у приватний будинок.
«Постраждали чотири людини, серед них 12-річний хлопець. Профільні служби працюють на місці події», – зазначив Синєгубов.
Раніше у ХОВА повідомляли, що внаслідок «прильоту» під завалами будинку міг знаходитись місцевий житель.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: золочів, КАБ, Олег Синегубов, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 12:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 11:27 по селищу Золочів на Харківщині прилетіли керовані авіабомби.".