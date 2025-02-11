Live
  • Вт 11.02.2025
  • Харків  -3°С
  • USD 41.59
  • EUR 42.9

КАБи вдарили по Золочеву: серед постраждалих – 12-річний хлопець

Події 12:12   11.02.2025
Вікторія Яковенко
КАБи вдарили по Золочеву: серед постраждалих – 12-річний хлопець Фото: pixabay.com

Близько 11:27 по селищу Золочів на Харківщині прилетіли керовані авіабомби.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, боєприпас влучив у приватний будинок.

«Постраждали чотири людини, серед них 12-річний хлопець. Профільні служби працюють на місці події», – зазначив Синєгубов.

Раніше у ХОВА повідомляли, що внаслідок «прильоту» під завалами будинку міг знаходитись місцевий житель.

Читайте також: ОТУВ “Харків”: майже пів сотні військових РФ ліквідували СОУ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ворожий БпЛА атакував Харківщину: сталася пожежа, наслідки (фото)
Ворожий БпЛА атакував Харківщину: сталася пожежа, наслідки (фото)
11.02.2025, 12:17
КАБи вдарили по Золочеву: серед постраждалих – 12-річний хлопець
КАБи вдарили по Золочеву: серед постраждалих – 12-річний хлопець
11.02.2025, 12:12
Заборонили контактувати з жертвою три доби: штраф отримав домашній агресор
Заборонили контактувати з жертвою три доби: штраф отримав домашній агресор
11.02.2025, 11:08
ОТУВ “Харків”: майже пів сотні військових РФ ліквідували СОУ
ОТУВ “Харків”: майже пів сотні військових РФ ліквідували СОУ
11.02.2025, 11:41
Новини Харкова — головне за 11.02: відключення світла, КАБ вдарили по Золочеву
Новини Харкова — головне за 11.02: відключення світла, КАБ вдарили по Золочеву
11.02.2025, 12:15
Сім БпЛА “Герань-2” прилетіли по Мерефі вночі – наслідки (фото)
Сім БпЛА “Герань-2” прилетіли по Мерефі вночі – наслідки (фото)
11.02.2025, 10:25

Новини за темою:

08:07
Дівчинка отримала поранення черевної порожнини: подробиці удару по Золочеву
21:38
Загиблий і поранена – росіяни знову атакували селище на Харківщині
22:48
Громаду Харківщини атакували вісьмома КАБами, двома «шахедами» та з РСЗВ
11:49
Золочів знову зі світлом – електропостачання зникло після обстрілу
08:26
Вночі ЗС РФ ударили по Боровій та Золочеву, ввечері скинули КАБи на Куп’янськ

Ви читали новину: «КАБи вдарили по Золочеву: серед постраждалих – 12-річний хлопець»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 12:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 11:27 по селищу Золочів на Харківщині прилетіли керовані авіабомби.".