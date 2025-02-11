КАБи вдарили по Золочеву: серед постраждалих – 12-річний хлопець

Близько 11:27 по селищу Золочів на Харківщині прилетіли керовані авіабомби.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, боєприпас влучив у приватний будинок.

«Постраждали чотири людини, серед них 12-річний хлопець. Профільні служби працюють на місці події», – зазначив Синєгубов.

Раніше у ХОВА повідомляли, що внаслідок «прильоту» під завалами будинку міг знаходитись місцевий житель.