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ОТУВ “Харків”: майже пів сотні військових РФ ліквідували СОУ

Україна 11:41   11.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ “Харків”: майже пів сотні військових РФ ліквідували СОУ Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої та втрати РФ на Харківському напрямку поінформували вранці 11 лютого в ОТУВ “Харків”.

Минулої доби ворог чотири рази штурмував позиції наших військ в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 3 авіаударів із застосуванням 6 КАБ, 70 ударів дронами-камікадзе, а також здійснили 531 обстріл позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – написали ЗСУ.

Протягом доби СОУ ліквідували 44 військові РФ: 13 убитих, 28 поранених, троє солдатів здалися в полон. Крім того, на півночі області ворог втратив 62 одиниці озброєння та спецтехніки: чотири артсистеми, 12 авто, 44 БпЛА, а також 84 укриття, два стартові майданчики для запуску безпілотників, два місця для зберігання боєприпасів та місце для зберігання паливно-мастильних матеріалів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 11:41;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та втрати РФ на Харківському напрямку поінформували вранці 11 лютого в ОТУВ “Харків”.".