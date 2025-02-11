ОТУВ “Харків”: майже пів сотні військових РФ ліквідували СОУ

Про бої та втрати РФ на Харківському напрямку поінформували вранці 11 лютого в ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби ворог чотири рази штурмував позиції наших військ в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 3 авіаударів із застосуванням 6 КАБ, 70 ударів дронами-камікадзе, а також здійснили 531 обстріл позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – написали ЗСУ.

Протягом доби СОУ ліквідували 44 військові РФ: 13 убитих, 28 поранених, троє солдатів здалися в полон. Крім того, на півночі області ворог втратив 62 одиниці озброєння та спецтехніки: чотири артсистеми, 12 авто, 44 БпЛА, а також 84 укриття, два стартові майданчики для запуску безпілотників, два місця для зберігання боєприпасів та місце для зберігання паливно-мастильних матеріалів.