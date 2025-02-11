ОТГВ «Харьков»: почти полсотни военных РФ ликвидировали СОУ
О боях и потерях РФ на Харьковском направлении проинформировали утром 11 февраля в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки враг четыре раза штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 3 авиаудара с применением 6 КАБ, 70 ударов дронами-камикадзе, а также произвели 531 обстрел позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – написали ВСУ.
В течение суток СОУ ликвидировали 44 военных РФ: 13 убитых, 28 раненых, трое солдат сдались в плен. Кроме того, на севере области враг потерял 62 единицы вооружения и спецтехники: четыре артсистемы, 12 авто, 44 БпЛА, а также 84 укрытия, две стартовые площадки для запуска беспилотников, два места для хранения боеприпасов и место для хранения горюче-смазочных материалов.
Читайте также: Генштаб: четыре боя было на Харьковском направлении, девять – на Купянском
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ОТГВ "Харьков", рф, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ОТГВ «Харьков»: почти полсотни военных РФ ликвидировали СОУ»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 11:41;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и потерях РФ на Харьковском направлении проинформировали утром 11 февраля в ОТГВ «Харьков».".