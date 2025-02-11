ОТГВ «Харьков»: почти полсотни военных РФ ликвидировали СОУ

О боях и потерях РФ на Харьковском направлении проинформировали утром 11 февраля в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки враг четыре раза штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 3 авиаудара с применением 6 КАБ, 70 ударов дронами-камикадзе, а также произвели 531 обстрел позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – написали ВСУ.

В течение суток СОУ ликвидировали 44 военных РФ: 13 убитых, 28 раненых, трое солдат сдались в плен. Кроме того, на севере области враг потерял 62 единицы вооружения и спецтехники: четыре артсистемы, 12 авто, 44 БпЛА, а также 84 укрытия, две стартовые площадки для запуска беспилотников, два места для хранения боеприпасов и место для хранения горюче-смазочных материалов.