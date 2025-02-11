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Генштаб: четыре боя было на Харьковском направлении, девять – на Купянском

Украина 08:32   11.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: четыре боя было на Харьковском направлении, девять – на Купянском

О боях, которые зафиксировали на Харьковщине в течение суток, проинформировал в утренней сводке за 11 февраля Генштаб ВСУ.

На севере Харьковщины было четыре боя около Волчанска. На Купянском направлении оккупанты пытались наступать девять раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово», – пишут в Генштабе.

Из авиации россияне атаковали такие населенные пункты области: Приколотное, Великий Бурлук и Шевченково.

Также в ГШ обновили информацию по потерях врага:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 08:32;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые зафиксировали на Харьковщине в течение суток, проинформировал в утренней сводке за 11 февраля Генштаб ВСУ.".