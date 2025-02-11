РФ заявила о продвижении в Волчанске и на Купянщине: так ли это – данные ISW
Россияне вновь утверждают, что успешно наступают на разных участках на Харьковщине, передают в Институте изучения войны (ISW).
В частности, недавно российский блогер заявил, что ВС РФ продвинулись в восточной части Волчанска. Однако никаких подтверждений этого аналитики так и не нашли. Также враг сообщил, что оккупанты успешно атаковали около Тополи и Западного – населенные пункты расположены на Купянском направлении. Но и эти успехи, пишут в ISW, оказались неправдивыми.
«Российские войска продолжали атаковать северо-восточнее Боровой в районе Богуславки, Загрызово, Новой Кругляковки и Зеленого Гая; восточнее Боровой под Копанками; и к юго-востоку от Боровой у Новосергеевки 9 и 10 февраля», – уточнили в Институте изучения войны.
Но каких-либо успехов на Боровском направлении у россиян также нет.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 07:52;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне вновь утверждают, что успешно наступают на разных участках на Харьковщине, передают в Институте изучения войны (ISW). ".