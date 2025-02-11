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РФ заявила про просування у Вовчанську та на Куп’янщині: чи так це – дані ISW

Україна 07:52   11.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ заявила про просування у Вовчанську та на Куп’янщині: чи так це – дані ISW

Росіяни знову стверджують, що успішно наступають на різних ділянках Харківщини, передають в Інституті вивчення війни (ISW). 

Зокрема, нещодавно російський блогер заявив, що ЗС РФ просунулися у східній частині Вовчанська. Проте жодних підтверджень цього аналітики так і не знайшли. Також ворог повідомив, що окупанти успішно атакували біля Тополі та Западного – населені пункти розташовані на Куп’янському напрямку. Але і ці успіхи, пишуть в ISW, виявилися неправдивими.

“Російські війська продовжували атакувати на північний схід від Борової в районі Богуславки, Загризового, Нової Кругляківки та Зеленого Гаю; на схід від Борової під Копанками; і на південний схід від Борової біля Новосергіївки 9 і 10 лютого”, – уточнили в Інституті вивчення війни.

Але якихось успіхів на Борівському напрямку у росіян також немає.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 07:52;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни знову стверджують, що успішно наступають на різних ділянках Харківщини, передають в Інституті вивчення війни (ISW). ".