РФ заявила про просування у Вовчанську та на Куп’янщині: чи так це – дані ISW

Росіяни знову стверджують, що успішно наступають на різних ділянках Харківщини, передають в Інституті вивчення війни (ISW).

Зокрема, нещодавно російський блогер заявив, що ЗС РФ просунулися у східній частині Вовчанська. Проте жодних підтверджень цього аналітики так і не знайшли. Також ворог повідомив, що окупанти успішно атакували біля Тополі та Западного – населені пункти розташовані на Куп’янському напрямку. Але і ці успіхи, пишуть в ISW, виявилися неправдивими.

“Російські війська продовжували атакувати на північний схід від Борової в районі Богуславки, Загризового, Нової Кругляківки та Зеленого Гаю; на схід від Борової під Копанками; і на південний схід від Борової біля Новосергіївки 9 і 10 лютого”, – уточнили в Інституті вивчення війни.

Але якихось успіхів на Борівському напрямку у росіян також немає.