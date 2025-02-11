РФ заявила про просування у Вовчанську та на Куп’янщині: чи так це – дані ISW
Росіяни знову стверджують, що успішно наступають на різних ділянках Харківщини, передають в Інституті вивчення війни (ISW).
Зокрема, нещодавно російський блогер заявив, що ЗС РФ просунулися у східній частині Вовчанська. Проте жодних підтверджень цього аналітики так і не знайшли. Також ворог повідомив, що окупанти успішно атакували біля Тополі та Западного – населені пункти розташовані на Куп’янському напрямку. Але і ці успіхи, пишуть в ISW, виявилися неправдивими.
“Російські війська продовжували атакувати на північний схід від Борової в районі Богуславки, Загризового, Нової Кругляківки та Зеленого Гаю; на схід від Борової під Копанками; і на південний схід від Борової біля Новосергіївки 9 і 10 лютого”, – уточнили в Інституті вивчення війни.
Але якихось успіхів на Борівському напрямку у росіян також немає.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 07:52;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни знову стверджують, що успішно наступають на різних ділянках Харківщини, передають в Інституті вивчення війни (ISW). ".