Де РФ влаштувала «сафарі» на цивільні авто на Харківщині, розповів Токар
На Харківщині ЗС РФ не обирають собі чіткі цілі для ураження, а б’ють навмання, розповів в етері «Суспільне. Студія» голова ГУ Нацполіції Харківщини Петро Токар.
«Якщо подивитись статистику з 2025 року, то ми бачимо велику активність застосування БпЛА «Молния-1» та «Герань-2». З початку року ми маємо вже 23 випадки ураження такими засобами повітряного нападу. На жаль, маємо в Холодногірському районі один вже летальний випадок – загинула жінка. З початку року 15 цивільних осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості», – зазначив Токар.
Складний регіон – Куп’янськ, каже Токар. Ворог майже щоденно обстрілює це місто з різного виду озброєння.
«Зараз ми взагалі відмічаємо, що по Куп’янську ЗС РФ влаштували «сафарі» на цивільні авто. Нерідко атакують медавто. Таким ударам піддаються і блок-пости, де несе службу Нацполіція. Ми нещодавно аналізували: якщо взяти весь 2024 рік, то РФ було застосовано баражуючих боєприпасів – БпЛА та FPV-дронів – 239 штук. Вже з початку 2025 року така кількість застосована в 69 випадках, це значно більше», – додав Токар.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: куп'янск, Нацполиция, обстріли, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 12:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині ЗС РФ не обирають собі чіткі цілі для ураження, а б’ють навмання, розповів в етері «Суспільне. Студія» голова ГУ Нацполіції Харківщини Петро Токар.".