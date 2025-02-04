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Удар «шахеда» по Харкову 1 лютого: перші хвилини після «прильоту» (відео)

Репортаж 13:14   04.02.2025
Вікторія Яковенко
Удар «шахеда» по Харкову 1 лютого: перші хвилини після «прильоту» (відео) Скриншот

Перші хвилини після удару БпЛА типу «Шахед» по Холодногірському району вранці 1 лютого показали в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Зруйновано приватний будинок та пошкоджено цивільну інфраструктуру. На жаль, загинула жінка похилого віку, є поранені. Разом з усіма екстреними службами ми надавали допомогу на місці події та виносили постраждалих із будинків, понівечених російськими військовими», – зазначили копи.

Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області

Нагадаємо, 1 лютого двічі вибухи чули в Харкові – близько 05:40 та 07:40 ранку. Другий вибух виявився «прильотом» БпЛА типу «Шахед» у Холодногірському районі. Там виникла пожежа в приватному будинку, загинула жінка близько 60 років, також відомо про чотирьох поранених.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2025 в 13:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші хвилини після удару БпЛА типу «Шахед» по Холодногірському району вранці 1 лютого показали в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.".