Удар «шахеда» по Харкову 1 лютого: перші хвилини після «прильоту» (відео)

Перші хвилини після удару БпЛА типу «Шахед» по Холодногірському району вранці 1 лютого показали в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Зруйновано приватний будинок та пошкоджено цивільну інфраструктуру. На жаль, загинула жінка похилого віку, є поранені. Разом з усіма екстреними службами ми надавали допомогу на місці події та виносили постраждалих із будинків, понівечених російськими військовими», – зазначили копи.

Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області

Нагадаємо, 1 лютого двічі вибухи чули в Харкові – близько 05:40 та 07:40 ранку. Другий вибух виявився «прильотом» БпЛА типу «Шахед» у Холодногірському районі. Там виникла пожежа в приватному будинку, загинула жінка близько 60 років, також відомо про чотирьох поранених.