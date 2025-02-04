Удар «шахеда» по Харкову 1 лютого: перші хвилини після «прильоту» (відео)
Перші хвилини після удару БпЛА типу «Шахед» по Холодногірському району вранці 1 лютого показали в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
«Зруйновано приватний будинок та пошкоджено цивільну інфраструктуру. На жаль, загинула жінка похилого віку, є поранені. Разом з усіма екстреними службами ми надавали допомогу на місці події та виносили постраждалих із будинків, понівечених російськими військовими», – зазначили копи.
Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області
Нагадаємо, 1 лютого двічі вибухи чули в Харкові – близько 05:40 та 07:40 ранку. Другий вибух виявився «прильотом» БпЛА типу «Шахед» у Холодногірському районі. Там виникла пожежа в приватному будинку, загинула жінка близько 60 років, також відомо про чотирьох поранених.
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- Категорії: Репортаж, Харків; Теги: поліція, удар, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2025 в 13:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші хвилини після удару БпЛА типу «Шахед» по Холодногірському району вранці 1 лютого показали в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.".