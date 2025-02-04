Удар «Шахеда» по Харькову 1 февраля: первые минуты после «прилета» (видео)

Первые минуты после удара БпЛА типа «Шахед» по Холодногорскому району утром 1 февраля показали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Разрушен частный дом и повреждена гражданская инфраструктура. К сожалению, погибла пожилая женщина, есть раненые. Вместе со всеми экстренными службами мы оказывали помощь на месте происшествия и выносили пострадавших из домов, изуродованных российскими военными», — отметили копы.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Напомним, 1 февраля дважды взрывы слышали в Харькове – около 05:40 и 07:40 утра. Второй взрыв оказался «прилетом» БпЛА типа «Шахед» в Холодногорском районе. Там возник пожар в частном доме, погибла женщина около 60 лет, также известно о четырех раненых.