Удар «Шахеда» по Харькову 1 февраля: первые минуты после «прилета» (видео)
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Первые минуты после удара БпЛА типа «Шахед» по Холодногорскому району утром 1 февраля показали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«Разрушен частный дом и повреждена гражданская инфраструктура. К сожалению, погибла пожилая женщина, есть раненые. Вместе со всеми экстренными службами мы оказывали помощь на месте происшествия и выносили пострадавших из домов, изуродованных российскими военными», — отметили копы.
Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области
Напомним, 1 февраля дважды взрывы слышали в Харькове – около 05:40 и 07:40 утра. Второй взрыв оказался «прилетом» БпЛА типа «Шахед» в Холодногорском районе. Там возник пожар в частном доме, погибла женщина около 60 лет, также известно о четырех раненых.
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- Категории: Репортаж, Харьков; Теги: полиция, удар, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 13:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые минуты после удара БпЛА типа «Шахед» по Холодногорскому району утром 1 февраля показали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.".