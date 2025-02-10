Где РФ устроила «сафари» на гражданские авто на Харьковщине, рассказал Токарь
В Харьковской области ВС РФ не выбирают себе четкие цели для поражения, а бьют наугад, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» глава ГУ Нацполиции Харьковщины Петр Токарь.
«Если посмотреть статистику с 2025 года, то мы видим большую активность применения БаЛА «Молния-1» и «Герань-2». С начала года мы уже зафиксировали 23 случая поражения такими средствами воздушного нападения. К сожалению, есть в Холодногорском районе один уже летальный случай – погибла женщина. С начала года 15 гражданских получили ранения разной степени тяжести», — отметил Токарь.
Сложный регион – Купянск, говорит Токарь. Враг почти ежедневно обстреливает этот город из разного вида вооружения.
«Сейчас мы вообще отмечаем, что по Купянску ВС РФ устроили «сафари» на гражданские авто. Нередко атакуют медавто. Таким ударам подвергаются и блокпосты, где несет службу Нацполиция. Мы недавно анализировали: если взять весь 2024 год, то РФ было применено барражирующих боеприпасов — БпЛА и FPV-дронов — 239 штук. Уже с начала 2025 года такое количество применено в 69 случаях, это гораздо больше», — добавил Токарь.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, Нацполиция, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 12:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области ВС РФ не выбирают себе четкие цели для поражения, а бьют наугад, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» глава ГУ Нацполиции Харьковщины Петр Токарь.".