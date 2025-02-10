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Ночью враг ударил по Чугуевскому району – о последствиях рассказал Синегубов

Происшествия 08:51   10.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ночью враг ударил по Чугуевскому району – о последствиях рассказал Синегубов

В утренней сводке за 10 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что в течение суток обстрелял враг, а также, какие разрушения произошли из-за «прилетов».

Ночью, около 03:05, россияне ударили по Чугуевскому району – в Бугаевке из-за «прилета» БпЛА горела хозпостройка. Накануне же РФ била и по другим районам Харьковщины, отметил Синегубов.

«15:30 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск, на автодороге Чугуев – Меловое падение FPV-дрона на дорожное покрытие», – написал Синегубов.

Вечером под обстрелами оказался Харьковский и Богодуховский район. В 17:00 «прилет» зафиксировали в Слатино. Вследствие удара КАБа повреждены семь частных домов, а также линия электросети.

«17:00 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Уды, за пределами, на открытой территории попадания 3 ед. КАБ в землю. 19:00 Богодуховский район Золочевская ТГ, с. Лютовка, в результате попадания FPV дрона пострадал мужчина 32-летний мужчина — госпитализирован», – добавил начальник ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 08:51;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке за 10 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что в течение суток обстрелял враг, а также, какие разрушения произошли из-за «прилетов».".