Live
  • Вс 09.02.2025
  • Харьков  -4°С
  • USD 41.49
  • EUR 42.98

Из-за удара РФ часть Дергачевской громады осталась без света (дополнено)

Происшествия 19:11   09.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из-за удара РФ часть Дергачевской громады осталась без света (дополнено)

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что из-за вечернего обстрела россиян часть Дергачевской громады осталась без света.

Дополнено в 19:11. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: КАБ прилетел по громаде около 17:00. На месте удара уже работают все профильные службы.

«В результате удара КАБом повреждены 7 частных жилых домов и линия электросети, обесточены 5 населенных пунктов — около 1902 абонента. Пострадавших нет», – добавил Синегубов.

«Была повреждена высоковольтная линия электропередачи, в результате чего 5 населенных пунктов громады – Слатино, Прудянка, Цуповка, Дубовка, Новая Казачья – обесточены. Специалисты дергачевского РЭС уже начали восстановительные работы, спрогнозировать сроки завершения этих работ пока невозможно», – уточнил Задоренко.

Также он сообщил, что вследствие обстрела повреждены около десяти домов.

Читайте также: Пустую емкость для хранения зерна атаковали россияне, на что еще охотился враг

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
«Архитектуру не едят». В Харькове протестовали у «Гиганта», комментарий мэрии
«Архитектуру не едят». В Харькове протестовали у «Гиганта», комментарий мэрии
08.02.2025, 14:45
Новости Харькова — главное за 9 февраля: обесточена часть Дергачевщины, бои
Новости Харькова — главное за 9 февраля: обесточена часть Дергачевщины, бои
09.02.2025, 19:28
Из-за удара РФ часть Дергачевской громады осталась без света (дополнено)
Из-за удара РФ часть Дергачевской громады осталась без света (дополнено)
09.02.2025, 19:11
На Харьковском направлении идет бой – данные Генштаба на 16:00
На Харьковском направлении идет бой – данные Генштаба на 16:00
09.02.2025, 17:15
«Стоит подготовиться»: где РФ может попытаться прорваться на Харьковщине
«Стоит подготовиться»: где РФ может попытаться прорваться на Харьковщине
08.02.2025, 10:36
Объятия с Принцем Гарри и участие харьковчан: «Игры Непокоренных» стартовали
Объятия с Принцем Гарри и участие харьковчан: «Игры Непокоренных» стартовали
09.02.2025, 18:40

Новости по теме:

12:09
Ночью вражеская ДРГ пыталась прорвать границу на Дергачевщине — Задоренко
11:37
Часть Дергачевской громады осталась без света из-за вчерашней непогоды
11:04
По автобусу с людьми ударили россияне на Харьковщине: много раненых
22:00
Оккупанты нанесли массированный удар по Слатино под Харьковом — Задоренко
16:47
Россияне ударили КАБами по Дергачевской громаде: ранена женщина

Вы читали новость: «Из-за удара РФ часть Дергачевской громады осталась без света (дополнено)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2025 в 19:11;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что из-за вечернего удара РФ часть Дергачевской громады осталась без света.".