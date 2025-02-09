Из-за удара РФ часть Дергачевской громады осталась без света (дополнено)

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что из-за вечернего обстрела россиян часть Дергачевской громады осталась без света.

Дополнено в 19:11. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: КАБ прилетел по громаде около 17:00. На месте удара уже работают все профильные службы.

«В результате удара КАБом повреждены 7 частных жилых домов и линия электросети, обесточены 5 населенных пунктов — около 1902 абонента. Пострадавших нет», – добавил Синегубов.

«Была повреждена высоковольтная линия электропередачи, в результате чего 5 населенных пунктов громады – Слатино, Прудянка, Цуповка, Дубовка, Новая Казачья – обесточены. Специалисты дергачевского РЭС уже начали восстановительные работы, спрогнозировать сроки завершения этих работ пока невозможно», – уточнил Задоренко.

Также он сообщил, что вследствие обстрела повреждены около десяти домов.