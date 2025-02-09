Из-за удара РФ часть Дергачевской громады осталась без света (дополнено)
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что из-за вечернего обстрела россиян часть Дергачевской громады осталась без света.
Дополнено в 19:11. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: КАБ прилетел по громаде около 17:00. На месте удара уже работают все профильные службы.
«В результате удара КАБом повреждены 7 частных жилых домов и линия электросети, обесточены 5 населенных пунктов — около 1902 абонента. Пострадавших нет», – добавил Синегубов.
«Была повреждена высоковольтная линия электропередачи, в результате чего 5 населенных пунктов громады – Слатино, Прудянка, Цуповка, Дубовка, Новая Казачья – обесточены. Специалисты дергачевского РЭС уже начали восстановительные работы, спрогнозировать сроки завершения этих работ пока невозможно», – уточнил Задоренко.
Также он сообщил, что вследствие обстрела повреждены около десяти домов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дергачевская громада, задоренко, обстрел, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2025 в 19:11;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что из-за вечернего удара РФ часть Дергачевской громады осталась без света.".