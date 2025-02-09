Пустую емкость для хранения зерна атаковали россияне, на что еще охотился враг
Об обстрелах Харьковщины сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов и рассказал, что в течение суток разрушили россияне.
С утра и до самого вечера враг вновь терроризировал Купянский район. В 09:15 в Купянске из-за удара дрона «Молния» повреждено авто. А после обеда БпЛА атаковал село Осиново там обошлось без разрушений и пострадавших.
«17:40 Купянский р-н, Великобурлукская ТГ, с. Великий Бурлук. В результате обстрела БпЛА повреждена пустая емкость для хранения зерна», – отметил Синегубов.
И добавил, что в 22:22 под обстрелом оказался Богодуховский район. В селе Водяное разрушено административное здание.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилет, удары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2025 в 08:51;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обстрелах Харьковщины сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов и рассказал, что в течение суток разрушили россияне.".