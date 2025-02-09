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Пустую емкость для хранения зерна атаковали россияне, на что еще охотился враг

Происшествия 08:51   09.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пустую емкость для хранения зерна атаковали россияне, на что еще охотился враг

Об обстрелах Харьковщины сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов и рассказал, что в течение суток разрушили россияне.

С утра и до самого вечера враг вновь терроризировал Купянский район. В 09:15 в Купянске из-за удара дрона «Молния» повреждено авто. А после обеда БпЛА атаковал село Осиново там обошлось без разрушений и пострадавших.

«17:40 Купянский р-н, Великобурлукская ТГ, с. Великий Бурлук. В результате обстрела БпЛА повреждена пустая емкость для хранения зерна», – отметил Синегубов.

И добавил, что в 22:22 под обстрелом оказался Богодуховский район. В селе Водяное разрушено административное здание.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2025 в 08:51;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обстрелах Харьковщины сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов и рассказал, что в течение суток разрушили россияне.".