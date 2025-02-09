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Новости Харькова — главное за 9 февраля: как прошла ночь

Украина 08:17   09.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 9 февраля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:17

Сбрасывал авиабомбы и десять раз атаковал позиции СОУ: где наступал враг – ГШ

В утренней сводке за 9 февраля Генштаб ВСУ проинформировал о том, где СОУ отбивали атаки россиян, а также, какие населенные пункты оказались под ударами РФ.

На Харьковском направлении зафиксировали два боя в районе Волчанска. ВСУ отбили атаки врага, уточнили в Генштабе. На Купянском – количество боев возросло до восьми.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Загрызово и Петропавловка», – пишут в ГШ.

Также враг сбросил авиабомбы на Великие Проходы и Липцы.

08:04

Вечерний пожар на Салтовке: в огне пострадала женщина – подробности от ГСЧС

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток в регионы было 13 пожаров.

В одном из пожаров погиб 67-летний мужчина. Как уточнили спасатели, возгорание произошло накануне около 06:48 в Изюме. В городе загорелся частный дом, после чего огонь охватил домашние вещи и кровать.

«Пожарные ликвидировали огонь в 07:32. Работало 2 оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах в составе 13 человек личного состава. По предварительным данным причиной возникновения возгорания стала неосторожность во время курения», – отметили в ГСЧС.

Еще один бытовой пожар возник накануне вечером уже в Харькове. Горела многоэтажка на улице Валентиновской в Салтовском районе.

«В комнате на первом этаже горели домашние вещи на площади 8 м. кв. В пожаре пострадала женщина 1976 г.р. С ожогами лица, рук и ног она госпитализирована в больницу. К ликвидации пожара были привлечены 2 отделения спасателей. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки», – уточнили спасатели.

07:10

Угроза пусков баллистики из Крыма, атака беспилотников: ночные тревоги в Харькове и области

После полуночи Харьковщину атаковали беспилотники. По данным популярных мониторинговых телеграм-каналов, БпЛА двигались из Сумской области в сторону Золочевского района.  

Уже в 00:49 тревогу для Харькова отменили, а вот угроза для области осталась актуальной. Однако в 01:33 ее опять возобновили для всего региона. Воздушные силы ВСУ сообщили, что над северной частью Харьковщины объявились беспилотники. 

Вскоре защитники неба предупредили об угрозе пуска баллистики из Крыма. 

А уже в 03:36 в Харькове и области прозвучал отбой тревоги.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2025 в 08:17;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".