На Харьковском направлении идет бой – данные Генштаба на 16:00

О ситуации на фронте 9 февраля по состоянию на 16:00, а также о том, где шли бои на Харьковщине, сообщили в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении в течение дня украинские защитники отбили одну атаку россиян в районе Волчанска. Еще один бой продолжается. На Купянском – враг атаковал четыре раза около Богуславки, Загрызово и Петропавловки.

Также днем ВС РФ сбросили авиабомбы на Тимофеевку, Калинову-Новоселовку и Возрожденовку.