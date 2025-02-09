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На Харьковском направлении идет бой – данные Генштаба на 16:00

Украина 17:15   09.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковском направлении идет бой – данные Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте 9 февраля по состоянию на 16:00, а также о том, где шли бои на Харьковщине, сообщили в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении в течение дня украинские защитники отбили одну атаку россиян в районе Волчанска. Еще один бой продолжается. На Купянском – враг атаковал четыре раза около Богуславки, Загрызово и Петропавловки.

Также днем ВС РФ сбросили авиабомбы на Тимофеевку, Калинову-Новоселовку и Возрожденовку.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2025 в 17:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте 9 февраля по состоянию на 16:00, а также о том, где шли бои на Харьковщине, сообщили в Генштабе ВСУ.".