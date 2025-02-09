Как громят «элитную» танковую дивизию на Харьковщине, рассказали в ВСУ

Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин сообщил подробности очередного погрома россиян на Харьковщине.

Речь идет о разбитой колоне 4-ой танковой дивизии 1-ой танковой армии РФ, которая считается элитной среди войск врага. Накануне, напомнил Бородин, украинские защитники разгромили ее в районе Первомайского. И добавил, что это уже не первый провал оккупантов – ранее они уже пытались давить на СОУ.

«Около трех недель назад была попытка, очень серьезный механизированный накат – еще больший, чем этот. Около 30 единиц техники. Прошло три недели, условно, плюс-минус, и сейчас был этот накат. Думаю, что это свидетельствует немного о том, что они думали, что этим пехотным истощением, пехотным штурмам, постоянным забрасыванием мясом они истощат нас. Но так как у них нет успехов в нашей зоне ответственности, решили тратить технику. Почему я так говорю? Потому что для них техника в сотни раз более ценна, чем жизнь военных. Потому они ее максимально экономят. Но сейчас они наступают такими механизированными небольшими кулаками. В принципе, у нас отработало все по учебнику, скажем так», – отметил Бородин.

Оба провалившихся штурма указывают на то, что нынешняя тактика не сможет принести врагу каких-либо успехов – он лишь теряет значительное количество ресурсов и живой силы. Однако, акцентировал пресс-офицер, по всей видимости, россияне этого все еще не понимают.

«Здесь сейчас такая специфическая война – война разведки. То есть, с одной стороны, мы все видим. И они действительно очень большое количество видят. То есть, линию боестолкновения видно всю. Ну, из-за аэроразведки, да? А спрятать как-нибудь сильно технику у тебя не получится. И они там полагаются, наверное, на какие-то разведданные, где, скажем так, слабые места в обороне, куда надо бить. Но сейчас мы видим, что их разведка все же недорабатывает. То есть хотя у них есть технические средства, чтобы разведывать, но с точки зрения анализа этих разведданных, он у них страдает. Поэтому они, как бы, посылают технику, но результата нет. То есть, это частично еще не только в проблемах в управлении, но и в недостаточной обработке разведданных. Ну, на мой субъективный взгляд», – объяснил Бородин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»