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Як громлять “елітну” танкову дивізію на Харківщині, розповіли у ЗСУ

Україна 16:18   09.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як громлять “елітну” танкову дивізію на Харківщині, розповіли у ЗСУ Скріншот

Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін повідомив подробиці чергового погрому росіян на Харківщині.

Йдеться про розбиту колону 4-ї танкової дивізії 1-ої танкової армії РФ, яка вважається елітною серед військ ворога. Напередодні, нагадав Бородін, українські захисники розгромили її у районі Першотравневого. І додав, що це вже не перший провал окупантів – раніше вони вже намагалися давити на СОУ.

“Близько 30 одиниць техніки. Пройшло три тижні, умовно, плюс-мінус, і зараз був цей накат. Думаю, що це свідчить трішки про те, що вони думали, що цим піхотним виснаженням, піхотним штурмам, постійним закидуванням м’ясом вони виснажать нас, але так як у них немає успіхів в нашій зоні відповідальності, вирішили витрачати техніку. Чому я так кажу? Тому що для них техніка в сотні разів більш цінніша, ніж життя бійців. Тому вони її максимально економлять. Але зараз вони наступають механізованими такими невеликими кулаками, спробами. В принципі, у нас відпрацювало все по підручнику, скажімо так”, – зазначив Бородін.

Обидва штурми вказують на те, що нинішня тактика не зможе принести ворогові будь-яких успіхів – він лише втрачає значну кількість ресурсів і живої сили. Проте, акцентував пресофіцер росіяни цього все ще не розуміють.

“Тут зараз така специфічна війна – війна розвідки. Тобто, з одного боку, ми всі все бачимо. І вони насправді дуже велику кількість бачать. Тобто, лінію боєзіткнення видно всю. Ну, через аеророзвідку, так? А сховати якось сильно техніку у тебе не вийде. І вони там покладаються, напевно, на якісь свої розвіддані, де, скажімо так, слабкі місця в обороні, куди треба бити. Але на даний момент ми бачимо, що їх розвідка все ж таки не допрацьовує. Тобто, хоча у них є технічні засоби, щоб розвідувати, але з точки зору аналізу цих розвідданих він у них страждає. Тому вони, як би, посилають техніку, але результату немає. Тобто, це частково ще не тільки в проблемах в управління, а й в недостатній обробці розвідданих. Ну, на мій суб’єктивний погляд”, – пояснив Бородін.

 

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін повідомив подробиці чергового погрому росіян на Харківщині.".