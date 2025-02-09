Як громлять “елітну” танкову дивізію на Харківщині, розповіли у ЗСУ
Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін повідомив подробиці чергового погрому росіян на Харківщині.
Йдеться про розбиту колону 4-ї танкової дивізії 1-ої танкової армії РФ, яка вважається елітною серед військ ворога. Напередодні, нагадав Бородін, українські захисники розгромили її у районі Першотравневого. І додав, що це вже не перший провал окупантів – раніше вони вже намагалися давити на СОУ.
“Близько 30 одиниць техніки. Пройшло три тижні, умовно, плюс-мінус, і зараз був цей накат. Думаю, що це свідчить трішки про те, що вони думали, що цим піхотним виснаженням, піхотним штурмам, постійним закидуванням м’ясом вони виснажать нас, але так як у них немає успіхів в нашій зоні відповідальності, вирішили витрачати техніку. Чому я так кажу? Тому що для них техніка в сотні разів більш цінніша, ніж життя бійців. Тому вони її максимально економлять. Але зараз вони наступають механізованими такими невеликими кулаками, спробами. В принципі, у нас відпрацювало все по підручнику, скажімо так”, – зазначив Бородін.
Обидва штурми вказують на те, що нинішня тактика не зможе принести ворогові будь-яких успіхів – він лише втрачає значну кількість ресурсів і живої сили. Проте, акцентував пресофіцер росіяни цього все ще не розуміють.
“Тут зараз така специфічна війна – війна розвідки. Тобто, з одного боку, ми всі все бачимо. І вони насправді дуже велику кількість бачать. Тобто, лінію боєзіткнення видно всю. Ну, через аеророзвідку, так? А сховати якось сильно техніку у тебе не вийде. І вони там покладаються, напевно, на якісь свої розвіддані, де, скажімо так, слабкі місця в обороні, куди треба бити. Але на даний момент ми бачимо, що їх розвідка все ж таки не допрацьовує. Тобто, хоча у них є технічні засоби, щоб розвідувати, але з точки зору аналізу цих розвідданих він у них страждає. Тому вони, як би, посилають техніку, але результату немає. Тобто, це частково ще не тільки в проблемах в управління, а й в недостатній обробці розвідданих. Ну, на мій суб’єктивний погляд”, – пояснив Бородін.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: «Підписали контракт, щоб вийти з в’язниці»: ексвʼязні воюють на півночі від РФ
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: бои, ЗСУ, рф, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Як громлять “елітну” танкову дивізію на Харківщині, розповіли у ЗСУ»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2025 в 16:18;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін повідомив подробиці чергового погрому росіян на Харківщині.".