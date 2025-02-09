«Підписали контракт, щоб вийти з в’язниці»: ексвʼязні воюють на півночі від РФ
Про те, хто з військових РФ найчастіше здається в полон ЗСУ на Харківському напрямку, розповів начальник групи із взаємодії зі ЗМІ прикордонної бригади «Гарт» Олександр Даниленко в етері нацмарафону.
“Це в основному люди, які підписали контракт заради того, щоб вийти з в’язниці. Таких дуже багато, принаймні ті, з ким вдається спілкуватися, які підписали контракт або вийти з в’язниці, або у них складна ситуація з грошима і вони не обирають найкращого варіанту для себе, ніж йти вбивати. Ну, ось так якось. Є і серед них і такі новачки, які буквально місяць-два служать, є серед них і професіонали, реальні професіонали, десантники, штурмовки, які пройшли вже не тільки українську війну, а й інші війни, навіть в Чечні, в Сирії, в Грузії”, – зазначив Даниленко.
Досвідчених військових на боці РФ достатньо, тому, наголошує, недооцінювати ворога не можна. Він також розповів, що ЗСУ контролюють ситуацію у Вовчанську. А росіянам і досі не вдалося налагодити логістику на цьому напрямку.
“Якщо росіянам би вдавалося безперешкодно доставляти зброю, техніку, боєприпаси в той же самий Вовчанськ, то, я думаю, що там ситуація була б на їхню користь. А так ми вже скільки, – коли у травні почалася друга фаза цієї активної наступальної операції нової на Харківщині, і досі ворог не може перейти річку Вовча. Тобто, у північній частині міста він ще трохи присутній, на південній частині міста його немає”, – сказав Даниленко.
За його словами, це вдалося реалізувати, в тому числі завдяки тому, що українські захисники перерізають усі логістичні шляхи, якими ворог міг би підтримувати військових.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: вовчанськ, гарт, ЗСУ, рф, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2025 в 14:05;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, хто з військових РФ найчастіше здається в полон ЗСУ на Харківщині, розповів начальник групи із взаємодії зі ЗМІ прикордонної бригади «Гарт» Олександр Даниленко.".