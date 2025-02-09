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“Для нас це велика біда”: Беседін про те, що стало реальністю для Куп’янщини

Події 12:35   09.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Для нас це велика біда”: Беседін про те, що стало реальністю для Куп’янщини Скріншот

Начальник місцевої міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері нацмарафону розповів, що стало однією з головних проблем для Куп’янської громади.

“Десятки, навіть сотні FPV-дронів або БпЛА типу «Молния» вороги застосовують по Купʼянській громаді. Це стосується і цивільних мешканців, це стосується і медичного напрямку – «швидкої» допомоги, це стосується комунальних підприємств. Будь-кого, хто з’являється на логістичних шляхах, ворог відразу застосовує ці БпЛА або FPV-дрони. Для нас це велика проблема, велика біда, тому що ворог контролює центральні частини населених пунктів, під’їзди до міста і не дає нам працювати, не дає можливість надати людям максимально тих послуг, які вони потребують, особливо це стосується гуманітарної допомоги“, – зазначив Беседін.

Також він повідомив, скільки разів упродовж січня ворог обстріляв Куп’янщину. Так, згідно зі статистикою, росіяни вдарили по громаді понад 3200 разів, 22 особи отримали поранення, четверо загинули. І, попри це, акцентував Беседін, люди все ще відмовляються виїжджати у безпечні місця.

“3100 цивільних мешканців залишається на території Купʼянської громади, з них понад 800 – це Лівобережжя нашої громади – Ківшарівка, Купʼянськ-Вузловий, лівий берег міста Купʼянськ, Заоскілля. Там ситуація критична: відсутня будь-яка інфраструктура соціальна, цивільна, критична інфраструктура, немає ні електро-, ні водо-, ні газопостачання, жодних послуг. Єдине, що ми там робимо – це заходи евакуації, вмовляємо людей, які нехтують, на жаль, наражають себе щосекунди на небезпеку, і не тільки себе. А й тих людей, які забезпечують їхню життєдіяльність”, – акцентував начальник місцевої міської військової адміністрації.

Тому він вкотре закликав мешканців евакуюватися, щоб повернутися додому вже після перемоги України та розпочати відбудовувати все, що зруйнували окупанти.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2025 в 12:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник місцевої міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері нацмарафону розповів, що стало однією з головних проблем для Куп’янської громади.".