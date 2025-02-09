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Порожню ємність для зберігання зерна атакували росіяни, на що ще полював ворог

Події 08:51   09.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Порожню ємність для зберігання зерна атакували росіяни, на що ще полював ворог

Про обстріли Харківщини повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов та розповів, що протягом доби зруйнували росіяни.

З ранку до самого вечора ворог знову тероризував Куп’янський район. О 09:15 у Куп’янську через удар дрона “Молния” пошкоджене авто. А після обіду БпЛА атакував село Осинове там обійшлося без руйнувань та постраждалих.

“17:40 Куп’янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Великий Бурлук. Внаслідок обстрілу БПЛА пошкоджена порожня ємкість для зберігання зерна”, – зазначив Синєгубов.

І додав, що о 22:22 під обстрілом опинився Богодухівський район. У селі Водяне зруйнована адміністративна будівля.

Читайте також: Новини Харкова — головне за 9 лютого: як минула ніч 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2025 в 08:51;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстріли Харківщини повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов та розповів, що протягом доби зруйнували росіяни.".