Порожню ємність для зберігання зерна атакували росіяни, на що ще полював ворог

Про обстріли Харківщини повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов та розповів, що протягом доби зруйнували росіяни.

З ранку до самого вечора ворог знову тероризував Куп’янський район. О 09:15 у Куп’янську через удар дрона “Молния” пошкоджене авто. А після обіду БпЛА атакував село Осинове там обійшлося без руйнувань та постраждалих.

“17:40 Куп’янський р-н, Великобурлуцька ТГ, с. Великий Бурлук. Внаслідок обстрілу БПЛА пошкоджена порожня ємкість для зберігання зерна”, – зазначив Синєгубов.

І додав, що о 22:22 під обстрілом опинився Богодухівський район. У селі Водяне зруйнована адміністративна будівля.